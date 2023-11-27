Верхний Ларс продолжает собирать пробки

Движение через КПП "Верхний Ларс" снова остановлено для грузовых автомобилей. Сейчас в очереди на въезд столпились почти три тысячи большегрузов.

Переезд через российско-грузинскую границу вновь закрыт для грузовиков и машин с прицепами. По данным электронного табло портала ЦОДД Северной Осетии сейчас в пробке перед КПП "Верхний Ларс" застряли 2899 грузовиков.

Ранее здесь было полностью перекрыто движение из-за плохих погодных условий. Сильный снег и низкая температура создали лавиноопасную ситуацию на границе двух стран.

Со стороны Грузии движение удалось наладить благодаря очистке дорожного полотна от снега. По маршруту Гудаури-Коби проезд машин осуществляется через защитные от лавин тоннели.