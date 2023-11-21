Великобритания планирует расширить сферы сотрудничества с Азербайджаном

Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы экономического сотрудничества на высоком уровне. Страны договорились развивать связи в перспективных направлениях.

Азербайджан и Великобритания договорились о расширении сфер, по которым страны смогут сотрудничать. Такая информация была опубликована на странице министерства экономики АР.

Отмечается, что глава ведомства Микаил Джаббаров провел переговоры с главой министерства экспорта Великобритании и Северной Ирландии Малкольмом Оффордом.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по развитию отношений между странами.

Микаил Джаббаров рассказал, что взаимовыгодные связи будут расширяться во всех экономических направлениях, и о том, что Великобритания один из крупнейших инвестиционных партнеров Азербайджана.

Кроме этого, азербайджанская сторона рассказала, что республика успешно реализует проекты "зеленой" энергетики и создает инициативы в этом направлении.

Малкольмом Оффордом отметил, что Великобритания стремится к дальнейшему развитию связей с Азербайджаном и подчеркнул, что у стран есть сферы, в которых они могут создавать новые партнерские отношения.