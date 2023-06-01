Великобритания: без Азербайджана мир в Европе невозможен

Госсекретарь Великобритании заявил, что безопасность европейских стран невозможна без участия Азербайджана. Республика является ответственным государством, и мир в Европе без нее не осуществим.

Азербайджан - ответственная страна в регионе и без нее невозможен мир в Европе. Такое заявление сделал государственный министр Великобритании по европейскому региону Лео Докерти.

Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с британским министром, который прибыл в Баку для делового визита.

Госсекретарь отметил, что Великобритания гордится многолетней историей взаимоотношений Лондона и Баку.

Кроме этого, глава государства и госсекретарь обсудили вопросы энергетики.

Лео Докерти подчеркнул, что Азербайджан один из важных энергетических партнеров Европы.

«Азербайджан является не только значимым поставщиком энергии в Европу, но также важной, ответственной страной Южного Кавказа, и без Азербайджана в Европе не было бы мира и безопасности»

- Лео Докерти