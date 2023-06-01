Великобритания: без Азербайджана мир в Европе невозможен

Азербайджан - ответственная страна в регионе и без нее невозможен мир в Европе. Такое заявление сделал государственный министр Великобритании по европейскому региону Лео Докерти.
Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с британским министром, который прибыл в Баку для делового визита.
Госсекретарь отметил, что Великобритания гордится многолетней историей взаимоотношений Лондона и Баку.
Кроме этого, глава государства и госсекретарь обсудили вопросы энергетики.
Лео Докерти подчеркнул, что Азербайджан один из важных энергетических партнеров Европы.
«Азербайджан является не только значимым поставщиком энергии в Европу, но также важной, ответственной страной Южного Кавказа, и без Азербайджана в Европе не было бы мира и безопасности»
- Лео Докерти