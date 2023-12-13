ВДНХ получит новый комплекс ЭКСПО

В скором времени на столичной выставке достижений народного хозяйства вырастет новый комплекс – главная московская площадка ЭКСПО, ВДНХ пополнится и новыми местами развлечений.

На любимой территории отдыха москвичей и гостей столицы – Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) вскоре построят новый комплекс ЭКСПО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В нашей повестке – и создание нового комплекса ЭКСПО на ВДНХ, который станет главной конгрессно-выставочной площадкой столицы. Тем самым Москва упрочит свои позиции лидера в сфере делового туризма"

– Сергей Собянин

Строительством комплекса работа не ограничится – учитывая то, что территория пользуется огромной популярностью у жителей и гостей столицы, здесь будут обустроены новые места отдыха и развлечений, отметил Собянин, передает агентство городских новостей "Москва".

Также в столице продолжится развитие популярных туристических проектов - фестивалей "Московские сезоны" и сервиса Russpass, добавил столичный градоначальник.