Вестник Кавказа

Важность отношений с Турцией оценили в Грузии

Шалва Папуашвили и Нуман Куртулмуш
© Фото: сайт парламента Грузии
Председатели грузинского и турецкого парламентов встретились во вторник в Анкаре. На ней обсуждался ряд важных тем, в том числе вопросы двустороннего сотрудничество.

Укрепление грузино-турецких отношений особенно ценно на фоне в сегодняшних реалиях. Такое заявление сделал 17 июня председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

"В сегодняшней турбулентной реальности отношения между нашими странами, основанные на взаимном уважении и доверии, которые ежегодно крепнут, особенно ценны"

– Шалва Папуашвили

Выступая на совместном брифинге с турецким коллегой Нуманом Куртулмушем, он отметил, что дружба между Тбилиси и Анкарой основана на прочных добрососедских связях, которые в итоге достигли уровня стратегического партнерства.

Папушвили также поведал, что поговорил с Куртулмушем на разные важные темы. В частности, затрагивались вопросы содействия миру и стабильности на Южном Кавказе.

"Мы уделили особое внимание растущему геополитическому значению Среднего коридора. Средний коридор является символом нашего общего будущего, которое укрепляет экономические связи между Европой и Азией, обеспечит региональное сотрудничество, энергетическую безопасность, цифровую взаимосвязанность и устойчивое развитие"

– Шалва Папуашвили

Он добавил, что Анкара – важный партнер Тбилиси в полной реализации потенциала данного маршрута.

Помимо этого, стороны обратили внимание на важность развития связей между людьми, в том числе в культурной и образовательной сферах.

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