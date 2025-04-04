Кавелашвили может посетить Турцию в июле

В Турции ожидают, что президент Грузии посетит страну уже в июле. Анкара ожидает, что этот визит придаст импульс двусторонним отношениям.

Президента Грузии Михаила Кавелашвили ждут с визитом в Турцию в следующем месяце. Такое заявление сделал 17 июня председатель парламента Турции Нуман Куртулмуш, выступая на брифинге с грузинским коллегой Шалвой Папуашвили.

"Надеюсь, президент Грузии совершит визит в Турцию в следующем месяце. Таким образом, отношения между Грузией и Турцией еще больше углубятся"

– Нуман Куртулмуш

Он также подчеркнул, что взаимодействие двух стран продолжает развиваться во всех сферах.

"Я надеюсь и желаю, чтобы эти встречи еще больше ускорили и активизировали наши отношения. Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть, что мы готовы к любому сотрудничеству с Грузией"

– председатель парламента Турции

Напомним, делегация Грузии, возглавляемая Шалвой Папушвили, находится в настоящее время с визитом в Турции. Он продлится до 18 июня.