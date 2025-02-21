Вестник Кавказа

Turkish Airlines запускают еще 5 рейсов в Грузию

Turkish Airlines запускают еще 5 рейсов в Грузию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines в скором времени увеличит число рейсов из Грузии в Турцию. Три новых рейса будут совершаться в Батуми, два – в Тбилиси.

Перевозчик Turkish Airlines анонсировал еще пять новых рейсов в Грузию, которые будут совершаться каждую неделю, подробности рассказал менеджер грузинского офиса авиакомпании Кенан Индже.

Уточняется, что будет увеличена частота рейсов в Тбилиси – добавятся два рейса, и в Батуми – плюс три рейса.

"Добавление пяти новых частот отражает нашу твердую веру в стратегическую важность Грузии и растущий рыночный потенциал"

– Кенан Индже

В результате число полетов между Грузией и Турцией в неделю достигнет практически полусотни. Большая часть рейсов, а именно 34, будут совершаться в Тбилиси, еще 14 – в Батуми.

Индже подчеркнул, что в результате увеличится свобода выборов для путешественников. Кроме того, представители Грузии и Турции смогут активнее обмениваться опытом в туризме, торговле и сфере культуры.

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