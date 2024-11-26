Ван Юэ: опыт Азербайджана будет полезен Китаю

Китайская участница II Международной конференции Общины Западного Азербайджана "Право на возвращение – обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении" в Баку рассказала "Вестнику Кавказа" об интересе Китая к азербайджанскому опыту по урегулированию постконфликтных отношений с Арменией.

Китаю интересен опыт Азербайджана в решении таких сложных проблем, как возвращение беженцев на родину после 40 лет изгнания – об этом корреспонденту "Вестника Кавказа" Марине Лагутиной заявила Ван Юэ, китайская участница II Международной конференции Общины Западного Азербайджана "Право на возвращение – обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении" в Баку.

"Мы знаем, что у Азербайджана уже накоплен богатый опыт решения подобных проблем. Его практика и знания обязательно будут использованы Китаем, а также, возможно, и другими странами в урегулировании сходных ситуаций. Мы сейчас находимся в беспрецедентно меняющемся мире, поэтому для любой страны очень важно учиться у других позитивному опыту и практике – в этом и заключается цель моей поездки Баку", - сообщила она.

Она подчеркнула, что по проблеме беженцев важна совместная работа государства и общества. "Поэтому понятно, почему организаторы конференции в Баку пригласили так много представителей разных кругов из разных стран: необходимо, чтобы звучали мнения по всем аспектам этой сложной проблемы. Тогда итоги сегодняшних дискуссий по возвращению беженцев на родину будут более справедливыми и всеобъемлющими", - пояснила Ван Юэ.

"Китай со своей стороны выдвигает многие глобальные мирные инициативы, и Китай всегда на международной арене подчеркивает важность культурных, гуманитарных отношений и обменов опытом. Китай всегда говорит, что придерживается принципа: человек превыше всего. Наш "Один пояс – один путь" держится на 5 основополагающих принципах, в том числе на принципе укрепления духовных связей между народами разных стран", - добавила китайская участница конференции.