Вестник Кавказа

Валютный резерв Азербайджана превысил $66 млрд

Валютный резерв Азербайджана превысил $66 млрд
© Фото: АЗЕРТАДЖ
В прошлом году Азербайджанская Республика нарастила свой стратегический валютный резерв. В конце 2023 года эта сумма составила $66,5 млрд.

Стратегический валютный резерв Азербайджанской Республики вырос в прошлом году до $66,5 млрд. Такие данные озвучил председатель Центробанка АР Талех Кязымов. 

"В 2023 году стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 17% - до $66,5 млрд. В том числе в прошлом году стратегические валютные резервы ЦБА выросли на 29,1% до $11,6 млрд"

- Талех Кязымов 

Он также отметил, что уровень инфляции за год уменьшился. В частности за прошлый год показатели инфляции составили чуть больше 2% и остались в пределах границы целевого диапазона. 

Отметим, что валютный резерв АР складывается из резервов Центрального банка, Госнефтефонда и денег министерства финансов.

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