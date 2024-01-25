Валютный резерв Азербайджана превысил $66 млрд

В прошлом году Азербайджанская Республика нарастила свой стратегический валютный резерв. В конце 2023 года эта сумма составила $66,5 млрд.

Стратегический валютный резерв Азербайджанской Республики вырос в прошлом году до $66,5 млрд. Такие данные озвучил председатель Центробанка АР Талех Кязымов.

"В 2023 году стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 17% - до $66,5 млрд. В том числе в прошлом году стратегические валютные резервы ЦБА выросли на 29,1% до $11,6 млрд"

- Талех Кязымов

Он также отметил, что уровень инфляции за год уменьшился. В частности за прошлый год показатели инфляции составили чуть больше 2% и остались в пределах границы целевого диапазона.

Отметим, что валютный резерв АР складывается из резервов Центрального банка, Госнефтефонда и денег министерства финансов.