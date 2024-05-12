В жару россияне выбирают отдых на природе

С наступлением настоящей летней жары перед российскими туристами все чаще встает вопрос: какую локацию выбрать для отдыха – переполненное морское побережье или комфортный отдых на природе, и тут есть варианты.

В России значительно, на треть, вырос спрос на глэмпинги и базы отдыха – такой вид размещения все чаще выбирают самостоятельные туристы, спасаясь от летней жары, сообщает "Яндекс Путешествия".

Спрос на отдых на туристических базах и в глэмпингах, которых становится все больше, с начала лета по сравнению с прошлым годом вырос на 35%, еще одна популярная летняя "локация" – отели с бассейнами, интерес к ним вырос на 21%, хотя годом ранее особого спроса на них не наблюдалось.

Еще одна "летняя" тенденция – стремясь сэкономить, жители двух столиц и ряда других российских регионов в жару выбирают "свои", местные туристические локации, отметили в онлайн-сервисе.

Надолго в жару россияне не путешествуют - планируют поездку обычно за три-четыре дня, а отдыхают преимущественно в выходные, как правило, два дня.

Что касается цен на такой отдых, то ночь в двухместном номере отеля с бассейном обойдется 8,1 тыс рублей, а в загородном доме у воды в 7,5 тыс рублей.