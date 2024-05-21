В Узбекистане мусульманку оштрафовали за ношение паранджи

В Узбекистана состоялось судебное слушание по делу о появлении жительницы Андижана в парандже (бурке) в общественном месте. Мусульманке назначено наказание в виде штрафа.

В Узбекистане состоялось разбирательство дела о появлении в публичном месте женщины в парандже.

Паранджа, также известная как бурка или чадра – элемент одежды у женщин-мусульманок, который полностью закрывает лицо. В Узбекистане с ноября 2023 года вступил в силу закон о привлечении к ответственности лиц, чей внешний вид в общественных местах не позволяет идентифицировать личность.

Слушание по административному нарушению состоялось в Мархаматском районном суде. Местной жительнице назначен штраф в размере 1 БРВ - 340 тыс сумов или $27.

Нарушительница признала вину и пообещала больше не закрывать лицо в общественных местах.