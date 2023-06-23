В турецком Мармарисе тушат лесной пожар

Опубликовано: 18:45, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В районе курортного города Мармарис в Турции сегодня вспыхнул лесной пожар – огонь тушат с воздуха с самолетов и вертолетов, такжы в тушении задействованы экипажи двадцати пожарных машин.

Сегодня вечером на турецком курорте Мармарис в провинции Мугла вспыхнул лесной пожар, сообщает Лесное управление Турции.

"Мы начали тушить лесной пожар в Мармарисе уже через пять минут", – говорится в сообщении, передает РИА Новости.

На этот момент известно, что в тушении огня задействованы пять самолетов, четыре вертолета и 20 пожарных автомобилей. Ситуацию осложняет то, что лес горит в непосредственной близости от жилых домов города-курорта.

Турецкие спасатели сегодня также тушили лесной пожар на курорте Каш в Анталье, с ним удалось справиться в течение часа, огонь повредил деревья на площади около гектара.