В Турции встал на боевое дежурство десантный корабль с БПЛА

Опубликовано: 19:09, 10 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Министерство национальной обороны Турции

ВМС Турции сегодня получили долгожданный первый в мире корабль, на борту которого будут находиться ударные БПЛА. Новый флагман ВМС Турции - десантный корабль TCG ANADOLU значительно усилит мощь турецкого флота и позволит распространить зону операционных возможностей ВС Турции далеко за пределы вод страны.

Военная мощь Турции сегодня находится на совершенно ином - качественно более высоком уровне, и свидетельством этому сегодня стало новейшее десантное судно TCG ANADOLU, которое стало показателем "геополитической трансформации" турецких вооруженных сил.

Церемония ввода в строй самого большого военного судна страны сегодня прошла в Стамбуле с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и министра национальной обороны страны Хулуси Акара. Выступая на мероприятии, турецкий лидер отметил, что флагман турецких ВМС - предмет гордости для всей Турции, это первое военное судно в мире, предназначенное и для дислокации на нем ударных БПЛА, передает турецкое информационное агентство Anadolu..

"Десантный корабль обладает всеми возможностями для использования в военных и гуманитарных операциях в любой точке мира. Благодаря ему Турция войдет в число мировых лидеров в сфере технологий, систем и решений, меняющих ситуацию на местах", - заверил Эрдоган.

На 70% судно использует турецкие технологии, отметил Эрдоган, подчеркнув, что на судне длиной 231 м и шириной в 32 м можно разместить батальон десантников, и это позволяет оперативно перебрасывать силы в любую часть региона и мира. Помимо личного состава, судно рассчитано на перевозку 94 единиц техники, в том числе 13 танков, 27 БТР-амфибий и 6 БТР. На палубе могут размещаться 10 вертолетов и 11 ударных БПЛА, а его ангар сможет разместить еще 19 вертолетов и 30 дронов. Судно также может вмещать четыре катера. На нем даже имеется госпиталь с двумя операционными.

За последние два десятилетия турецкий оборонный комплекс совершил рывок, который можно смело назвать "технологической революцией", поведал Эрдоган, отметив: число оборонных проектов в Турции за последние десятилетия возросло с 62 до 750, а количество компаний в сфере ВПК достигло 2700. 2023-й год стал "новым началом" на пути успехов турецкого оборонпрома, добавил турецкий лидер.