Опубликовано: 10:49, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турция сократила продажу готовой продукции на 5% с января по май этого года. За последние 12 месяцев страна экспортировала товары на $20,7 млрд.

С начала текущего года в Турции на 5,2% упали продажи готовой одежды за рубеж, сообщает пресс-служба Минторговли республики.

Там отметили, что с января по май 2023 года экспорт готовых товаров из Турции сократился до $8,4 млрд, что на 5,2% меньше прошлогодних показателей.

"В мае 2023 года Турция экспортировала готовую одежду на сумму $1,7 млн, что на 24% больше, чем в мае прошлого года"

- Минторговли Турции

В ведомстве рассказали, что за с мая прошлого года по май этого года страна продала готовую продукци. за $20,7 млрд.