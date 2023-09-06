В Турции рассказали про отмену виз с ЕС

Опубликовано: 16:47, 6 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отмена визового режима между Турцией и Евросоюзом имеет среднюю срочность. Более актуален вопрос визовых послаблений для бизнесменов и студентов, сообщили в МИД Турции.

Вопрос об установлении безвизового режима между Турцией и ЕС обсудили сегодня глава турецкого МИД Хакан Фидан и еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи.

По словам главы внешнеполитического ведомства, стороны приближаются к возрождению диалога в рамках евроинтеграции.

"Мы сегодня определили, какие нам надо принять меры в дальнейшем. Трудности есть с визами. Да, вопрос отмены виз в большей степени среднесрочный. Однако есть еще тема визовых послаблений. Мы ожидаем, что в ЕС уделят внимание теме ввода в скором времени визовых послаблений для представителей бизнеса и студентов"

– министр

Глава турецкого МИД добавил также, что в настоящее время переговоры по вступлению Турции в Евросоюз находятся в стадии заморозки, ЕК определила некоторые критерии для его продолжения.

"Они касаются демократических норм, принципов верховенства закона, необходим четкий план дальнейших шагов. Это все обсуждается. Конечно, в данном вопросе может произойти некоторое обновление. На уровне лидеров могут быть приняты решения для разморозки процесса"

– министр