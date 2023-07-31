В Турции пройдет международный президентский велотур

Опубликовано: 2:17, 31 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Одна из старейших велогонок в мире - президентский велотур, который пройдет в Турции с 8 по 15 октября, проведет его участников по основным дорогам страны, от Аланьи до Стамбула.

В Турции 8-15 октября пройдет 58-й международный президентский велотур, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Даты проведения одной из старейших велогонок уже включены и в календарь Международного союза велосипедистов (UCI), озвучены и все его восемь этапов.

Стартует многодневная гонка в октября в Аланье, из которой участники соревнований направятся в курортную Анталью. Второй тур 9 октября поведет его участников в Демре, из которого в рамках третьего тура 10 октября гонщики отправятся в Фетхийе (Бабадаг).

Четвертый этап, который пройдет 11 октября, приведет спортсменов в порт Мармарис, 12 октября велогонщики отправятся в Бодрум. 13 октября в шестом туре им предстоит дорога в Сельчук, а 14 октября - путь в Измир. Завершится президентская велогонка 15 октября в крупнейшем мегаполисе страны - в Стамбуле.

Напомним, президентский велотур Турции - это профессиональная многодневная гонка на шоссе, которая проводится в стране ежегодно с 1963 года.

В 2005 году гонка стала частью Европейского, а в 2017 - Мирового тура UCI. В 2020 году она была передана новообразованному UCI ProSeries.