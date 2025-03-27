В Турции произошло ДТП с пассажирским автобусом

В Турции сегодня пассажирский автобус попал в аварию и вылетел с трассы. В результате пострадали 20 человек.

Автобус в Турции попал в аварию, пассажиры госпитализированы, передает телеканал TRT Haber.

В Анкаре произошло ДТП, пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем, а затем врезался в бетонное ограждение, съехав с трассы.

"Автобус, следовавший вблизи учебно-исследовательской больницы Гюльхане, по неустановленной причине врезался в стоявший перед ним легкий коммерческий автомобиль. Автобус вылетел с дороги и врезался в бетонный барьер эстакады"

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В аварии пострадали 20 человек, находившиеся в автобусе, они госпитализированы. По данным TRT Haber, в автобусе не было иностранных граждан в момент аварии.