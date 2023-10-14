В Турции отметили свою роль в поставках газа из России на мировые рынки

Турция поставляет российский газ на мировой рынок, энергетическое сотрудничество с РФ сможет возрасти с появлением газового хаба, рассказал в беседе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко председатель турецкого парламента Нуман Куртулмуш.
Диалог представителей двух стран состоялся на полях парламентского саммита G20 в Индии.
"На Балканах, в Черноморском регионе, на Кавказе и в Закавказье у нас уже существует хорошее сотрудничество, но сейчас нам нужно еще больше активизировать это сотрудничество, особенно в сфере энергетики. Турция хочет стать газовым хабом, а также Турция является важной страной для транзита российского газа на мировые рынки"
– Куртулмуш
Он добавил, что Москву и Анкару объединяет не только газовый проект, но и взаимодействие в атомной энергетике.
По мнению Куртулмуша, двухсторонний товарооборот, который сейчас приближается к $60 млрд, имеет хорошие перспективы для роста.
Напомним, в настоящее время турецкая сторона изучает дорожную карту по проекту хаба, составленную «Газпромом». Хаб может начать работать в ближайший год.
Идея создания газового хаба на территории Турции исходит от Москвы. Хаб планируется организовать в регионе Фракия и транспортировать оттуда газ в Южную Европу - порядка 45 млрд кубов газа в год.