В Турции опробовали БПЛА нового поколения

Новый турецкий беспилотный летающий аппарат ANKA III совершил свой первый полет, который продолжался 1 час 10 минут – его уже оценил президент страны.

Новый турецкий беспилотный летающий аппарат (БПЛА) ANKA III совершил свой первый успешный полет – высокую оценку результатам работы инженеров дал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в социальной сети Х.

"Наш беспилотный боевой аппарат ANKA III успешно совершил свой первый полет. Я надеюсь, что он, благодаря своим передовым технологиям, дизайну и характеристикам, внесет весомый вклад в оборону нашей страны"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Это еще одна важная веха в проекте ANKA III, который изначально разрабатывался на отечественных комплектующих: первый турецкий вертикальный бесхвостый турбовентиляторный БПЛА показал отличные результаты: достигнув высоты 8 тыс футов, он развил скорость в 150 узлов, а также выполнил тест на прохождение взлетно-посадочной полосы, говорится в сообщении компании-разработчика Turkish Aerospace Industries (TAI), передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Боевая нагрузка, которую сможет нести БПЛА нового поколения, составляет 650 кг боеприпасов в каждой из двух станций в фюзеляже, столько же - в каждой из внутренних станций крыла и 100 кг в каждой из внешних станций. Это позволяет ему выполнять множество задач – начиная от наблюдения и разведки, ведения электронной борьбы и работы в качестве ретранслятора связи до атаки боеприпасами воздух-земля, воздух-воздух, а также уничтожения РЛС и систем ПВО противника.