Вестник Кавказа

В Туапсе почти восстановили пострадавший после шторма стадион

В Туапсе почти восстановили пострадавший после шторма стадион
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Туапсе завершаются ремонтные работы на стадионе "Водник". В этом году стадион серьезно пострадал в результате шторма.

Стадион "Водник" в Туапсе практически восстановлен, объект готовят ко вводу в эксплуатацию, рассказал глава района Сергей Бойко. 

В настоящий момент специалисты занимаются укладкой футбольного поля. Также восстановлены трибуны, здесь завершен монтаж кресел. 

Отметим, что сильный шторм обрушился на Туапсе в марте этого года. Стихия повредила не только стадион, но также набережную курортного города: были снесены ограждения, тротуарная плитка, лавочки и другие объекты городского благоустройства.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1150 просмотров

Видео

Все видео


реклама




Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы