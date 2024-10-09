В Туапсе почти восстановили пострадавший после шторма стадион

В Туапсе завершаются ремонтные работы на стадионе "Водник". В этом году стадион серьезно пострадал в результате шторма.

Стадион "Водник" в Туапсе практически восстановлен, объект готовят ко вводу в эксплуатацию, рассказал глава района Сергей Бойко.

В настоящий момент специалисты занимаются укладкой футбольного поля. Также восстановлены трибуны, здесь завершен монтаж кресел.

Отметим, что сильный шторм обрушился на Туапсе в марте этого года. Стихия повредила не только стадион, но также набережную курортного города: были снесены ограждения, тротуарная плитка, лавочки и другие объекты городского благоустройства.