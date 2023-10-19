В Шуше начинается строительство новой дорожной сети

Опубликовано: 15:25, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ближайшее время в Шуше начнется строительство новой сети дорог. Также стало известно о наименовании десятков улиц города.

Спецпредставитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов заявил о том, что скоро в Шуше начинается возведение новой дорожной сети.

Также он сообщил о том, что завершили процесс именования 85 городских улиц.

«В Шуше создана инфраструктура водоснабжения, канализации, сбора бытовых отходов, начнется строительство новой дорожной сети. Улицы будут полностью реконструированы»

– Айдын Керимов