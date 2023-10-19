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В Шуше начинается строительство новой дорожной сети

В Шуше начинается строительство новой дорожной сети
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В ближайшее время в Шуше начнется строительство новой сети дорог. Также стало известно о наименовании десятков улиц города.

Спецпредставитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов заявил о том, что скоро в Шуше начинается возведение новой дорожной сети.

Также он сообщил о том, что завершили процесс именования 85 городских улиц.

«В Шуше создана инфраструктура водоснабжения, канализации, сбора бытовых отходов, начнется строительство новой дорожной сети. Улицы будут полностью реконструированы»

– Айдын Керимов

Названы сроки возвращения жителей в Шушу и Агдам

Названы сроки возвращения жителей в Шушу и Агдам

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