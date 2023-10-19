В Шуше начинается строительство новой дорожной сети

В ближайшее время в Шуше начнется строительство новой сети дорог. Также стало известно о наименовании десятков улиц города.
Спецпредставитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов заявил о том, что скоро в Шуше начинается возведение новой дорожной сети.
Также он сообщил о том, что завершили процесс именования 85 городских улиц.
«В Шуше создана инфраструктура водоснабжения, канализации, сбора бытовых отходов, начнется строительство новой дорожной сети. Улицы будут полностью реконструированы»
– Айдын Керимов