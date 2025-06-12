В Сухуме увековечат память второго президента Абхазии

Власти Абхазии на сегодняшнем заседании государственной комиссии рассмотрели опрос увековечения памяти второго президента страны Сергея Багапш в столице страны городе Сухум.

Правительственная комиссия Абхазии по монументальному искусству на своем сегодняшнем заседании приняла решение доработать проект благоустройства площади имени Багапш в центре Сухума и организовать повторный конкурс на установку памятника второму президенту в Очамчыре, сообщили в пресс-службе Кабмина страны.

Решение по благоустройству площади имени Багапш в Сухуме будет принято в кратчайшие сроки, сообщил председатель комиссии, вице-премьер страны Джансух Нанба, передает Sputnik Абхазия.

В целом проект творческой группы "Ҳара ҳақалақь" ("Наш город") большинство экспертов одобрили еще 2019 году, однако поручили доработать его с учетом поступивших замечаний.

Также решено до февраля 2026 года организовать повторный международный конкурс на установку памятника Сергею Багапш в Очамчыре, говорится в сообщении.

