В США завили о том, что ХАМАС готовы к мирной сделке

Палестинские радикалы ХАМАС готовы к заключению мирного договора. Об этом заявил глава Госдепа США.

Глава Госдепа США заявил о готовности радикалов ХАМАС к сделке с Израилем по прекращению огня. Также лидеры движения готовы к обмену заложников с еврейским государством. Об этом было заявлено в ходе переговоров Блинкена с израильским министром Бени Ганцем.

Стороны обсудили уже имеющиеся предложения по обеспечению мирного урегулирования в палестинском анклаве, а также обеспечению стабильных поставок гумпомощи.

«Госсекретарь выразил признательность Израилю за предложение и подчеркнул, что ХАМАС должно согласиться на сделку без промедления»

– Энтони Блинкен

Также он отметил, что данное предложение полностью удовлетворяет интересы еврейского государства в автономии.