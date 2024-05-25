Вестник Кавказа

В США завили о том, что ХАМАС готовы к мирной сделке

Карта Израиля и Палестины
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Палестинские радикалы ХАМАС готовы к заключению мирного договора. Об этом заявил глава Госдепа США.

Глава Госдепа США заявил о готовности радикалов ХАМАС к сделке с Израилем по прекращению огня. Также лидеры движения готовы к обмену заложников с еврейским государством. Об этом было заявлено в ходе переговоров Блинкена с израильским министром Бени Ганцем.

Стороны обсудили уже имеющиеся предложения по обеспечению мирного урегулирования в палестинском анклаве, а также обеспечению стабильных поставок гумпомощи.

«Госсекретарь выразил признательность Израилю за предложение и подчеркнул, что ХАМАС должно согласиться на сделку без промедления»

– Энтони Блинкен

Также он отметил, что данное предложение полностью удовлетворяет интересы еврейского государства в автономии.

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