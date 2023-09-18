В США запустили проект "Техасцы за мир без мин – Азербайджан"

В Соединенных Штатах стартовал проект, направленный на то, чтобы помочь Азербайджану ликвидировать минную угрозу. Его запустили в городе Даллас.
В американском городе Даллас запущен проект, посвященный минной угрозе в Азербайджане. Он называется "Техасцы за мир без мин – Азербайджан".
Цель проекта – привлечь внимание мировой общественности к минной проблеме, с которой борется Азербайджан на освобожденных территориях. Он также направлен на содействие разминированию при помощи покупки и передачи Баку собак-миноискателей.
Уже в конце этого месяца в Далласе пройдет культурное мероприятие, на котором планируется собрать средства на покупку этих собак-миноискателей. Оно запланировано на 29-е число.