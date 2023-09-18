В США запустили проект "Техасцы за мир без мин – Азербайджан"

Опубликовано: 14:59, 18 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Соединенных Штатах стартовал проект, направленный на то, чтобы помочь Азербайджану ликвидировать минную угрозу. Его запустили в городе Даллас.

В американском городе Даллас запущен проект, посвященный минной угрозе в Азербайджане. Он называется "Техасцы за мир без мин – Азербайджан".

Цель проекта – привлечь внимание мировой общественности к минной проблеме, с которой борется Азербайджан на освобожденных территориях. Он также направлен на содействие разминированию при помощи покупки и передачи Баку собак-миноискателей.

Уже в конце этого месяца в Далласе пройдет культурное мероприятие, на котором планируется собрать средства на покупку этих собак-миноискателей. Оно запланировано на 29-е число.