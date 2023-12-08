В Средиземноморье произошло землетрясение

У берегов Турции произошло землетрясение. Магнитуда составила 4, очаг находился в 22 км от района Фетхие провинции Мугла. Информации о жертвах и пострадавших нет.

В Средиземном море возле Турции произошло землетрясение, сообщает пресс-служба Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.

Магнитуда подземных толчков составила 4,0. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 км, а эпицентр находился в 22 км от района Фетхие провинции Мугла.

Стоит добавить, что информации о жертвах и пострадавших, а также разрушениях нет.