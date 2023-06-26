В Сочи Змейковские водопады открыли для туристов

Опубликовано: 12:24, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Непогода в Сочи повредила территорию "Змейковских водопадов", однако достопримечательность все-таки решили открыть для туристов из-за большого интереса. Инфраструктура будет восстановлена через несколько месяцев.

Популярную достопримечательность в Сочи "Змейковские водопады" решено открыть для посещения туристов, несмотря на ущерб, нанесенный недавними ливнями.

С 14 июня в Сочи были закрыты четыре экскурсионных маршрута:

Агурское ущелье и водопады,

Орлиные скалы

Ажек,

Змейковские водопады.

Сегодня власти региона решили возобновить работу последней из четырех достопримечательностей - три других объекта уже вернулись к приему гостей.

Больше всего непогода повредила туробъект "Змейковские водопады", проблемой стал подъем воды в реке Змейка, пишет РИА Новости.

"Объект разрушен, восстановление инфраструктуры займет несколько месяцев, однако это территория, любимая всеми, поэтому мы предлагаем в хорошую погоду открыть посещение, там будет контролер. Пропуска будут приобретаться гостями в онлайн режиме через сайт нацпарка либо через QR-код"

– Сочинский нацпарк