Вестник Кавказа

В Сочи прогнозируют сильный ветер и ливни

В Сочи прогнозируют сильный ветер и ливни
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Городские власти Сочи перевели все службы на усиленный режим работы из-за ненастья, которое обрушится на побережье Черного моря. Курорт ждет шквалистый ветер и сильные осадки в виде дождя.

В Сочи снова бушует непогода. На территории Черноморского побережья прогнозируют усиление ветра и ливни. Власти курорта усилили работу городских служб для оперативного устранения последствий плохой погоды.

Гостям и жителям Сочи рекомендуется отказаться от отдыха около воды, не парковать машины около деревьев и шатких конструкций, а также соблюдать все меры предосторожности.

Отмечается, что плохая погода будет властвовать на территории курорта до понедельника 21 января.

Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение.

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