В Сочи предупредили о пожарной опасности

Режим пожарной опасности в Сочи продлили на несколько дней. Ранее пожарная опасность была объявлена с 17 апреля.
Власти Сочи ввели особый режим на территории города в связи с опасностью возникновения природных пожаров.
Сообщается, что пожароопасный режим продлен до 25 апреля.
Ранее опасность пожаров была объявлена на курорте с 17 апреля.
Сейчас на территории Сочи проводятся контроль ситуации, которую координирует городской штаб.
Власти призывают жителей и гостей курорта соблюдать правила пожарной безопасности и не разводить огонь в лесном массиве около зеленых насаждений. В случае возникновения пожара необходимо обратиться оп телефону 112.