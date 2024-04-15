Вестник Кавказа

В Сочи предупредили о пожарной опасности

В Сочи предупредили о пожарной опасности
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Режим пожарной опасности в Сочи продлили на несколько дней. Ранее пожарная опасность была объявлена с 17 апреля.

Власти Сочи ввели особый режим на территории города в связи с опасностью возникновения природных пожаров.

Сообщается, что пожароопасный режим продлен до 25 апреля.

Ранее опасность пожаров была объявлена на курорте с 17 апреля.

Сейчас на территории Сочи проводятся контроль ситуации, которую координирует городской штаб.

Власти призывают жителей и гостей курорта соблюдать правила пожарной безопасности и не разводить огонь в лесном массиве около зеленых насаждений. В случае возникновения пожара необходимо обратиться оп телефону 112.

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