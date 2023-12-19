В Сочи построят аттракционы за 1 млрд рублей

Парк аттракционов в Сочи пополнится новыми аттракционами за 1 млрд рублей.

В "Сочи Парк" возведут новые аттракционы за 1 млрд рублей. Такую информацию озвучили в группе компаний "Мантера", которая планирует инвестировать эти средства в сочинский парк развлечений.

Организация намерена в следующем году ввести в эксплуатацию два аттракциона. Благодаря им парк будет одним из крупнейших на территории страны.

"Летом 2024 года появятся два новых аттракциона: экстремальный "Соловей-разбойник", его строительство уже вошло в активную фазу, и семейный дискокостер "Богатырская застава". Таким образом Сочи Парк станет самым крупным тематическим парком развлечений в России и СНГ с самым большим количеством аттракционов"

- пресс-служба "Мантера"