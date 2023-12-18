Вестник Кавказа

125 пальм - Сочи готовится к лету

125 пальм - Сочи готовится к лету
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За зиму и весну в Сочи высадят более сотни новых пальм разных сортов. Город станет зеленее, новые деревья придут на смену поврежденным.

Сочи уже озеленяют к новому летнему сезону, всего на черноморском курорте будет высажено 125 новых пальм.

«Вместо поврежденных и не подлежащих лечению растений высаживаем новые - такие же красивые и крупные, из местных питомников. До конца весны планируется завершить посадку 125 пальм сортов вашингтония нитеносная и вашингтония робуста»

– администрация Сочи

Высокие пальмы уже украшают Курортный проспект, также новые деревья планируется высадить на набережных, улицах, по пут пешеходных маршрутов, в других общественных местах.

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