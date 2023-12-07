В Сочи откроют олимпийский веломаршрут

Маршрут для велосипедистов создадут в Красной Поляне. Его длина составит около шести километров.

В преддверие десятого юбилея сочинских Зимних олимпийских игр в горном кластере откроется новый веломаршрут длиной около 6 км. Он объединит Красную Поляну и Эсто-Садок. Такую информацию опубликовала в своем telegram-канале заместитель градоначальника Сочи Светлана Калинина

"Для создания маршрута, который соединит поселок Красная Поляна и горные курорты поселка Эсто-Садок, завершается укладка брусчатки и асфальтирование велодорожек, устанавливается новогодняя иллюминация и украшения, объекты бизнеса приводятся в соответствие с единой световой концепцией, приводят к единообразию рекламные вывески, устанавливают малые архитектурные формы"

– Светлана Калинина

Кроме дорожки для велосипедистов на маршруте появится пешеходная тропа.

Калинина отметила, что первый этап пути будет открыт еще до нового года. Его длина составит более двух километров.

На всей протяженности дороги будут организованы места для отдыха, высажены деревья и разбит газон.