В Сочи открылись все городские пляжи

Опубликовано: 10:59, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня утром после мощных ливней в курортном Сочи открылись все городские пляжи – накануне последствия катаклизма устраняли городские коммунальщики, а неравнодушные граждане и сотрудники предприятий санаторно-курортной и потребительской сферы города-курорта устроили массовый субботник.

В Сочи после закрытия из-за ливней заработали все пляжи, инфраструктура курортного города ожила и заработала в обычном режиме. Погода установилась соответствующая – выглянуло солнце, и вода, и воздух прогрелись до комфортных значений.

От прошедшего шторма не осталось и следа – все идеально расчищено, весь мусор вывезен, а по набережной с раннего утра прогуливаются туристы. Вдоль центральной набережной снова заработали все точки общественного питания, магазины и развлекательные аттракционы, а в ласковом море плещутся взрослые и дети.

Смилостивились над отдыхающими и синоптики – больше дождей они не обещают, заверяя, что температура воздуха и воды в ближайшие дни станет еще комфортнее. Пока процесс сдерживает лишь довольно сильный ветер, но и он скоро покинет регион, и никаких катаклизмов здесь пока не предвидится.