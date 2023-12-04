Вестник Кавказа

В Сочи обустроили терренкур "Тропа здоровья"

Платановая аллея
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Власти курортного Сочи привели в порядок терренкур "Тропа здоровья", очень популярный у туристов: также в городе сформирован Мацестинский туркластер.

В Сочи завершилось благоустройство территории терренкура "Тропа здоровья" – он получил новое наполнение, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

"На территории терренкура "Тропа здоровья" проведены работы по благоустройству: созданы малые архитектурные формы и элементы благоустройства — беседка, фотозона, скамейки, вазоны, поручни, перила, опорные стены, урны. Установлено дополнительное освещение и зоны воркаут"

- пресс-служба администрации Сочи

Также в городе появился новый туристический кластер здоровья – Мацестинский, он был разработан сотрудниками муниципального института генплана, передает "Интерфакс".

В новом 2024 году власти города намерены развернуть работы по его благоустройству, добавили в пресс-службе.

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