В Сочи обустроили терренкур "Тропа здоровья"

Власти курортного Сочи привели в порядок терренкур "Тропа здоровья", очень популярный у туристов: также в городе сформирован Мацестинский туркластер.
В Сочи завершилось благоустройство территории терренкура "Тропа здоровья" – он получил новое наполнение, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
"На территории терренкура "Тропа здоровья" проведены работы по благоустройству: созданы малые архитектурные формы и элементы благоустройства — беседка, фотозона, скамейки, вазоны, поручни, перила, опорные стены, урны. Установлено дополнительное освещение и зоны воркаут"
- пресс-служба администрации Сочи
Также в городе появился новый туристический кластер здоровья – Мацестинский, он был разработан сотрудниками муниципального института генплана, передает "Интерфакс".
В новом 2024 году власти города намерены развернуть работы по его благоустройству, добавили в пресс-службе.
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