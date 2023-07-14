В Сочи на фестиваль молодежи приедут гости из 180 стран

Опубликовано: 23:29, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Всемирный фестиваль молодежи в Сочи будет не только масштабным, но и представительным – в марте 2024 года "Сирус" ждет более 20 тысяч гостей из 180 стран.

В Сочи создали организационный комитет для проведения Всемирного фестиваля молодежи, сообщил сегодня в своем официальном Telegram-канале мэр города-курорта Алексей Копайгородский.

"На Всемирный фестиваль молодежи в марте следующего года ждем в Сочи 20 тыс участников из более 180 стран. Событие масштабное и имиджевое не только для Сочи, но и для всей России"

- Алексей Копайгородский

Город-курорт - исторически популярная площадка для крупных мировых мероприятий. Будет все - гостеприимная встреча, гарантированная безопасность, удобная логистика, помощь волонтеров, - отметил глава города.

Помимо этого, гостей фестиваля ждет большая культурная программа, которая будет включать уникальные достопримечательности города, экскурсии по его природным объектам, познавательные активности об истории города, края и страны.

Главный курорт России горд принимать у себя событие такого масштаба, и здесь молодежь из разных стран сможет найти общий язык, что поможет укреплению международных связей и развитию культурного диалога, добавил городской глава Сочи.