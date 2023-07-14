В Сочи на фестиваль молодежи приедут гости из 180 стран

В Сочи создали организационный комитет для проведения Всемирного фестиваля молодежи, сообщил сегодня в своем официальном Telegram-канале мэр города-курорта Алексей Копайгородский.
"На Всемирный фестиваль молодежи в марте следующего года ждем в Сочи 20 тыс участников из более 180 стран. Событие масштабное и имиджевое не только для Сочи, но и для всей России"
- Алексей Копайгородский
Город-курорт - исторически популярная площадка для крупных мировых мероприятий. Будет все - гостеприимная встреча, гарантированная безопасность, удобная логистика, помощь волонтеров, - отметил глава города.
Помимо этого, гостей фестиваля ждет большая культурная программа, которая будет включать уникальные достопримечательности города, экскурсии по его природным объектам, познавательные активности об истории города, края и страны.
Главный курорт России горд принимать у себя событие такого масштаба, и здесь молодежь из разных стран сможет найти общий язык, что поможет укреплению международных связей и развитию культурного диалога, добавил городской глава Сочи.