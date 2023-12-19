В Сочи и Туапсе возвращаются шторм и сильные волны

Метеорологи прогнозируют усиление ветра, волны до 6 метров и смерчи на Черноморском побережье Краснодарского края.

Спасатели Краснодарского края переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающегося шторма на Черноморское побережье региона. С 23 по 25 декабря на территории Сочи и Туапсе ожидается усиление ветра с порывами до 27 метров в секунду, появление смерчей в акватории моря и штормовые волны высотой до 6 метров. Такую информацию предоставила пресс-служба МЧС региона.

В Сочи будут идти ливни, которые могут перейти в мокрый снег. В предгорных районах ожидается налипание на проводах и деревьях.

Кроме этого, спасатели предупредили о возможном выходе рек из берегов и подтоплении отдельных районов.

В горном кластере ожидается снегопад и лавинная опасность на высоте более 1500 метров.