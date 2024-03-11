Вестник Кавказа

В Северной Осетии женщина пыталась облить йодом бюллетени на выборах

Избирательный участок на выборах президента России 2024
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Правоохранители в Северной Осетии на выборах президента предотвратили порчу бюллетеней йодом. Задержана 27-летняя злоумышленница.

Накануне в Моздокском районе Северной Осетии на избирательном участке произошла попытка порчи бюллетеней.

"15 марта 2024 года в 18:40 на одном из избирательных участков в Моздоке полицейскими была задержана 27-летняя горожанка, уроженка Ярославской области, которая, находясь на избирательном участке, пыталась облить бюллетени красящим веществом. Благодаря действиям сотрудников полиции она не смогла повредить бюллетени"

– МВД по региону

Женщина, вырываясь из рук полицейских, опрокинула йод на стол и залила списки избирателей. Инцидент не сказался на процессе голосования, уточнили в МВД Северной Осетии.

Злоумышленница пойдет под суд, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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