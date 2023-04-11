В Северной Осетии заработают аптеки в самых удаленных селах

Опубликовано: 12:02, 11 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почти 50 удаленных населенных пунктов Северной Осетии не охвачены сетью аптек, и для того, чтобы купить самые необходимые лекарства, их жителям приходится зачастую совершать путь длиной в десятки километров.

Достаточно много североосетинских сел не имеют собственных аптек, и покупка простейшего аспирина для их жителей становится нешуточной проблемой.

"Мы должны дать возможность людям не ехать за анальгином за 50 километров. Даже если в населенном пункте проживает 10 человек, эта задача должна быть выполнена. Предложите им мобильные аптечные пункты, которые три раза в неделю будут выезжать на места. Если необходимо - привлеките частные аптеки", - цитирует сайт правительства региона слова его главы Сергея Меняйло, передает "Интерфакс".

Глава региона отметил, что это потребует выделения дополнительных средств, но это нужно делать – пусть частями, чтобы не сорвать выплаты.

Основной упор будет сделан на обеспечение лекарствами граждан с онкозаболеваниями и сахарным диабетом, - добавил Меняйло.