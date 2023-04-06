Ущелья Северной Осетии сохранят для туристов

Опубликовано: 21:11, 6 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Северной Осетии будут защищать горы и ущелья, чтобы красота региона радовала туристов и будущие поколения. В связи с этим готовится законопроект по сохранению охраняемых территорий в республике.

В Северной Осетии готовится проект закона по особо охраняемым территориям, он позволит защитить горы и ущелья от использования, чтобы живописные локации могли и дальше привлекать в регион туристов.

В четверг глава Северной Осетии Сергей Меняйло уволил министра природных ресурсов и экологии Виталия Кокоева - тот допустил создание карьеров в Дигорском ущелье. На повестке стоит создание закона, который позволит защитить природные туристические достопримечательности республики, поделился Меняйло в соцсети.

В список особо охраняемых территорий войдут горы, ущелья, склоны. Глава региона отметил недопустимость того, чтобы красивейшие ущелья были перерыты ради добычи доломита. По его словам, горы Северной Осетии необходимо сохранить в первозданной красоте для будущих поколений.

Отметим, что Дигорское ущелье является одной из важнейших точек притяжения туристов в Северной Осетии. Оно расположено в 120 км от Владикавказа. Это одно из самых красивых ущелий на Северном Кавказе.