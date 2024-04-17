В Северной Осетии обнаружили древнейшие коньки

Пара костяных коньков была найдена российскими археологами на территории некрополя, который относится к культуре древних аланов. Информация об этом была опубликована в журнале Нижневолжский археологический вестник.
По данным специалистов, находка относится к 3-4 векам нашей эры.
Сообщается, что ранее подобные находки были обнаружены на территории Венгрии. Также костяные артефакты, которые ученые считают коньками, находили в Азии и на Алтае.
В Северной Осетии подобный экспонат нашли впервые.
Уточняется, что костяные коньки были найдены на территории могильника катакомбного типа, который в древние времена подвергся разграблению.
Кроме инвентаря для катаний, ученые обнаружили предметы домашнего обихода и амулеты.
По данным ученых, могила относилась к захоронениям древних аланов. В ней были похоронены два человека – женщина и мужчина.