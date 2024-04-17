В Северной Осетии обнаружили древнейшие коньки

Археологи обнаружили в Северной Осетии уникальную древнюю находку. На территории могильника древних аланов была найдена пара коньков, которая относится к 3 веку нашей эры.

Пара костяных коньков была найдена российскими археологами на территории некрополя, который относится к культуре древних аланов. Информация об этом была опубликована в журнале Нижневолжский археологический вестник.

По данным специалистов, находка относится к 3-4 векам нашей эры.

Сообщается, что ранее подобные находки были обнаружены на территории Венгрии. Также костяные артефакты, которые ученые считают коньками, находили в Азии и на Алтае.

В Северной Осетии подобный экспонат нашли впервые.

Уточняется, что костяные коньки были найдены на территории могильника катакомбного типа, который в древние времена подвергся разграблению.

Кроме инвентаря для катаний, ученые обнаружили предметы домашнего обихода и амулеты.

По данным ученых, могила относилась к захоронениям древних аланов. В ней были похоронены два человека – женщина и мужчина.