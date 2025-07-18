Вестник Кавказа

В Северной Осетии нарастили урожайность зерновых

В Северной Осетии нарастили урожайность зерновых
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Урожайность зерновых культур увеличилась в Северной Осетии. Уборочная кампания в настоящее время в самом разгаре.

Глава североосетинского Минсельхоза Алан Кусраев сообщил об увеличении урожайности зерновых культур на территории республики в текущем году.

Он отметил, что уборочным работам в регионе благоприятствует погода. Министр также подчеркнул, что урожайность в 2025 году оказалась выше, чем прошлогодние показатели.

Помимо этого, Кусраев заявил, что в настоящее время уборочная кампания в самом разгаре, еще предстоит убрать 51 тыс га зерновых культур.

"На сегодняшний день сельхозтоваропроизводителями республики уже убрано 33 тыс га, а производство зерна уже составляет около 90 тыс т"

- Алан Кусраев

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