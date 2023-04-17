В Северной Осетии будут производить эмульгаторы

Опубликовано: 21:46, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Производство моноглицеридов жирных кислот в ближайшее время будет налажено в Северной Осетии. Продукция предприятия будет использоваться для производства широкого спектра товаров, в том числе косметической и фармацевтической отрасли.

Эмульгаторы - они же моноглицериды жирных кислот - начнут производить в Моздокском районе Северной Осетии, сообщил министр экономического развития республики Заур Кучиев.

По его словам, для этого будет построено особое предприятие, на котором будет использоваться только российское сырье.

В дальнейшем его продукция будет применяться при производстве множества товаров, в том числе косметики, моющих средств и лекарств.

«В этом году начнем реализацию уникального проекта по производству эмульгаторов, без которых не обходится пищевая и другие сферы. На сегодняшний день они полностью импортируются. То есть мы выходим на импортозамещение», - сказал глава регионального ведомства.

По его словам, стоимость инвестпроекта, реализовывать который будет компания «Эмлан», составит четыре миллиона рублей.