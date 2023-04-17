В Северной Осетии будут производить эмульгаторы

Эмульгаторы - они же моноглицериды жирных кислот - начнут производить в Моздокском районе Северной Осетии, сообщил министр экономического развития республики Заур Кучиев.
По его словам, для этого будет построено особое предприятие, на котором будет использоваться только российское сырье.
В дальнейшем его продукция будет применяться при производстве множества товаров, в том числе косметики, моющих средств и лекарств.
«В этом году начнем реализацию уникального проекта по производству эмульгаторов, без которых не обходится пищевая и другие сферы. На сегодняшний день они полностью импортируются. То есть мы выходим на импортозамещение», - сказал глава регионального ведомства.
По его словам, стоимость инвестпроекта, реализовывать который будет компания «Эмлан», составит четыре миллиона рублей.