РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Северной Осетии будут производить эмульгаторы

Флаг и игрушка у посольства Сирии в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Производство моноглицеридов жирных кислот в ближайшее время будет налажено в Северной Осетии. Продукция предприятия будет использоваться для производства широкого спектра товаров, в том числе косметической и фармацевтической отрасли.

Эмульгаторы - они же моноглицериды жирных кислот - начнут производить в Моздокском районе Северной Осетии, сообщил министр экономического развития республики Заур Кучиев.

По его словам, для этого будет построено особое предприятие, на котором будет использоваться только российское сырье.

В дальнейшем его продукция будет применяться при производстве множества товаров, в том числе косметики, моющих средств и лекарств.

«В этом году начнем реализацию уникального проекта по производству эмульгаторов, без которых не обходится пищевая и другие сферы. На сегодняшний день они полностью импортируются. То есть мы выходим на импортозамещение», - сказал глава регионального ведомства.

По его словам, стоимость инвестпроекта, реализовывать который будет компания «Эмлан», составит четыре миллиона рублей.

Безработные смогут получить новую профессию в Северной Осетии

Безработные смогут получить новую профессию в Северной Осетии

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
815 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version