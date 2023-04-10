Опубликовано: 10:38, 10 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Представители иранского руководства в ближайшее время совершат визит в Саудовскую Аравию для обсуждения возобновления отношений между Тегераном и Эр-Риядом.

Представитель иранского МИД Алиреза Энайати заявил о скором приезде тегеранской делегации в Саудовскую Аравию.

Дипломат отметил, что лица иранских властей намерены обсудить со своими саудовскими коллегами вопрос по восстановлению двусторонних отношений и возобновление деятельности посольств в Эр-Рияде и Тегеране.

По словам сотрудника дипломатического ведомства, Иран и Саудовская Аравия в настоящее время уже достигли первоначальных договоренностей, поэтому и планируется рассмотреть возобновление работы зданий диппредставительств в обеих странах.

Ранее в Тегеран приезжала делегация из Королевства, где также обсуждались вопросы, связанные с возобновлением посольств и консульств. До этого Иран и Саудовская Аравия при посредстве китайской стороны договорились о восстановлении отношений.