Представитель иранского МИД Алиреза Энайати заявил о скором приезде тегеранской делегации в Саудовскую Аравию.
Дипломат отметил, что лица иранских властей намерены обсудить со своими саудовскими коллегами вопрос по восстановлению двусторонних отношений и возобновление деятельности посольств в Эр-Рияде и Тегеране.
По словам сотрудника дипломатического ведомства, Иран и Саудовская Аравия в настоящее время уже достигли первоначальных договоренностей, поэтому и планируется рассмотреть возобновление работы зданий диппредставительств в обеих странах.
Ранее в Тегеран приезжала делегация из Королевства, где также обсуждались вопросы, связанные с возобновлением посольств и консульств. До этого Иран и Саудовская Аравия при посредстве китайской стороны договорились о восстановлении отношений.