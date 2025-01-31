В Россию уже ввезли 2,7 тонны мимозы из Абхазии

Абхазская мимоза стала поступать на российский рынок в этом году уже в начале февраля. Ввезено уже более 2,7 тонн абхазской мимозы.

В этом году необычно теплая погода привела к раннему цветению мимозы в Абхазии - весенний цветок уже активно поступает на российский рынок.

"Уже в первых числах февраля ввезено из Абхазии в Россию 2 760 кг мимозы"

– таможенный комитет Абхазии

В 2024 году поставки мимозы также начались рано благодаря теплу и оказались рекордными.

В России желтые цветы мимозы ассоциируются с началом весны и праздником 8 Марта. Основные поставки мимозы идут из Абхазии.