В России стартует "монетная неделя"

В России стартовала акция "Монетная неделя", которая позволит гражданам поменять металлические монеты на бумажные деньги – это можно будет сделать и в банках, и в сетевых магазинах, сообщил Банк России.
"Акция пройдет до 20 октября по всей стране. Обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги можно теперь не только в банках, но и в сетевых магазинах. Кроме того, в отделениях банков мелочь можно положить на счет"
- ЦБ России
К акции уже подключились около 4 тыс подразделений 159 банков и более 3,5 тыс торговых точек по всей стране, а поменять деньги можно в магазинах "Ашан", "Монетка", "Пятерочка" и "Чижик": более подробно об акции можно узнать на сайте монетнаянеделя. рф, - сообщает РИА Новости.
Больше всего магазинов-участников акции будет в Южном федеральном округе, добавили в ЦБ.