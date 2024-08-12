В России стартует "монетная неделя"

Центробанк России объявил о начале акции "Монетная неделя" – до 20 октября любой желающий может поменять металлические моенты на бумажные рубли не только в банке, но и в сетевом магазине.

В России стартовала акция "Монетная неделя", которая позволит гражданам поменять металлические монеты на бумажные деньги – это можно будет сделать и в банках, и в сетевых магазинах, сообщил Банк России.

"Акция пройдет до 20 октября по всей стране. Обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги можно теперь не только в банках, но и в сетевых магазинах. Кроме того, в отделениях банков мелочь можно положить на счет"

- ЦБ России

К акции уже подключились около 4 тыс подразделений 159 банков и более 3,5 тыс торговых точек по всей стране, а поменять деньги можно в магазинах "Ашан", "Монетка", "Пятерочка" и "Чижик": более подробно об акции можно узнать на сайте монетнаянеделя. рф, - сообщает РИА Новости.

Больше всего магазинов-участников акции будет в Южном федеральном округе, добавили в ЦБ.