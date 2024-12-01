В России не будут делать 31 декабря нерабочим днем

Госдума отказалась устанавливать 31 декабря нерабочим днем. Проект был внесен на рассмотрение депутатами ЛДПР, но он был отклонен.

Госдума на пленарном заседании обсудила законопроект, связанный с установлением 31 декабря выходного праздничного дня.

Данный проект был внесен группой депутатов от фракции ЛДПР в декабре 2020 года. Парламентарии предлагали внести изменения в Трудовой кодекс России.

В законопроекте говорилось о переносе выходного дня с 8 января по 31 декабря. Таким образом, каникулы бы длились с 31 декабря по 6 января.

Депутаты заявляли, что такое расписание позволит гражданам более рационально использовать праздничные дни.

Однако данный законопроект был отклонен в первом чтении.