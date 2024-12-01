Вестник Кавказа

В России не будут делать 31 декабря нерабочим днем

В России не будут делать 31 декабря нерабочим днем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Госдума отказалась устанавливать 31 декабря нерабочим днем. Проект был внесен на рассмотрение депутатами ЛДПР, но он был отклонен.

Госдума на пленарном заседании обсудила законопроект, связанный с установлением 31 декабря выходного праздничного дня.

Данный проект был внесен группой депутатов от фракции ЛДПР в декабре 2020 года. Парламентарии предлагали внести изменения в Трудовой кодекс России.

В законопроекте говорилось о переносе выходного дня с 8 января по 31 декабря. Таким образом, каникулы бы длились с 31 декабря по 6 января.

Депутаты заявляли, что такое расписание позволит гражданам более рационально использовать праздничные дни.

Однако данный законопроект был отклонен в первом чтении.

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