В России может появиться конкурент системе "Мир"

Опубликовано: 10:48, 14 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отечественный конкурент платежной системе "Мир" может появиться в России и повлиять на ценообразование. Речь идет о новой частной, а не государственной платежной системе, пояснил Греф.

В России для здоровой конкуренции на платежном рынке следовало бы создать нового игрока - частную платежную систему, конкурента национальной системе «Мир» (НСПК), считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Благодаря вовремя принятым решениям Центробанка и правительства мы не ощутили никаких шоков от ухода Visa и Mastercard. Мы даже зачастую и не меняли "пластик": у многих из нас до сих пор карточки Visa или Mastercard, и они работают внутри НСПК"

– Герман Греф

Экономика и банковская система благодаря "Миру" смогла избежать шока инфраструктуры, но чтобы ускорить развитие платежных инструментов в РФ, необходима конкуренция, заметил глава Сбербанка в интервью РБК.

"Было бы неплохо, если бы либо НСПК изменила свой статус и была продана участникам рынка, как изначально предполагалось, чтобы банки стали ее участниками, либо в конце концов появился еще один рыночный игрок, чтобы можно было сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование"

– Герман Греф

Он уточнил, что участники рынка ведут обсуждения по вопросу такой конкуренции, но конкретных планов в настоящее время нет.