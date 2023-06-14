В России может появиться конкурент системе "Мир"

В России для здоровой конкуренции на платежном рынке следовало бы создать нового игрока - частную платежную систему, конкурента национальной системе «Мир» (НСПК), считает глава Сбербанка Герман Греф.
"Благодаря вовремя принятым решениям Центробанка и правительства мы не ощутили никаких шоков от ухода Visa и Mastercard. Мы даже зачастую и не меняли "пластик": у многих из нас до сих пор карточки Visa или Mastercard, и они работают внутри НСПК"
– Герман Греф
Экономика и банковская система благодаря "Миру" смогла избежать шока инфраструктуры, но чтобы ускорить развитие платежных инструментов в РФ, необходима конкуренция, заметил глава Сбербанка в интервью РБК.
"Было бы неплохо, если бы либо НСПК изменила свой статус и была продана участникам рынка, как изначально предполагалось, чтобы банки стали ее участниками, либо в конце концов появился еще один рыночный игрок, чтобы можно было сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование"
– Герман Греф
Он уточнил, что участники рынка ведут обсуждения по вопросу такой конкуренции, но конкретных планов в настоящее время нет.