В России, Казахстане и Турции появятся торговые дома Таджикистана

Опубликовано: 20:27, 8 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Таджикистан планирует расширить свои возможности для экспорта. В этих целях республика намерена открыть свои торговые дома в России, Казахстане, Турции и Саудовской Аравии.

Таджикистан намерен открыть торговые дома в России, Казахстане, Турции и Саудовской Аравии. Об этом рассказал директор агентства по экспорту Таджикистана.

"Ведется работа по открытию торговых домов в Таджикистана в Санкт-Петербурге и Москве, а также в Саудовской Аравии, Казахстане, Турции. Этот вопрос находится в разработке сторон"

– Бахриддин Сироджиддинзода

Он пояснил, что в этих дома будут образцы продукции, производимой на предприятиях Таджикистана. Там также можно будет обзавестись контактами, чтобы связаться с производителем и сделать заказ.