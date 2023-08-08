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В России, Казахстане и Турции появятся торговые дома Таджикистана

В России, Казахстане и Турции появятся торговые дома Таджикистана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Таджикистан планирует расширить свои возможности для экспорта. В этих целях республика намерена открыть свои торговые дома в России, Казахстане, Турции и Саудовской Аравии.

Таджикистан намерен открыть торговые дома в России, Казахстане, Турции и Саудовской Аравии. Об этом рассказал директор агентства по экспорту Таджикистана.

"Ведется работа по открытию торговых домов в Таджикистана в Санкт-Петербурге и Москве, а также в Саудовской Аравии, Казахстане, Турции. Этот вопрос находится в разработке сторон"

 

– Бахриддин Сироджиддинзода

Он пояснил, что в этих дома будут образцы продукции, производимой на предприятиях Таджикистана. Там также можно будет обзавестись контактами, чтобы связаться с производителем и сделать заказ.

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