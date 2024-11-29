В результате обрушения балкона пострадал человек в Гюмри

Из-за падения балкона в армянском городе Гюмри получил травмы один человек. Пострадавшего госпитализировали.

В городе Гюмри в Армении обрушился балкон одной из квартир жилого дома. Об этом сказано в заявлении, распространенном 6 декабря Спасательной службой МВД республики.

На место ЧП выехали спасатели.

Установлено, что пол балкона провалился, когда в квартире проводились ремонтные работы. В результате падения балкона пострадал мужчина. Его отвезли в больницу с различными травмами.

Прибывшие на место спасатели демонтировали балкон.