В районе имени Путина в Грозном появится мечеть

Рамзан Кадыров сообщил о строительстве мечети в Путинском районе Грозного. Там уже вырыли котлован. Фонд имени Ахмата Кадырова строит сейчас в регионе более 130 мечетей.

Район в Грозном, названный в честь президента России Владимира Путина, обзаведется мечетью, сообщил чеченский лидер Рамзан Кадыров.

В своем телеграм-канале он рассказал, что посетил за день три мечети, в том числе и ту, которая будет располагаться в Путинском районе.

Глава региона также посетил мечеть в Байсангуровском районе, где завершаются наружные работы и планируют приступить к внутренним.

Помимо этого, он побывал в мечети на проспекте Мухаммеда Али вместимостью на 4,4 тыс человек.

Кадыров добавил, что в настоящее время свыше 130 мечетей в республике строит Фонд имени Ахмата Кадырова.