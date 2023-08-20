В подмосковном Подольске горит склад Ozon

Опубликовано: 11:18, 20 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня утром на складе старейшего российского универсального интернет-магазина Ozon в подмосковном Подольске вспыхнул пожар - загорелась продукция компании, сообщили в МЧС.

В Подмосковье горит склад интернет-магазина Ozon – на этот момент известно, что огонь охватил площадь в 375 кв м шестиэтажного здания в Подольске, сообщает региональный главк МЧС РФ.

"Пожар произошел в шестиэтажном здании. На момент прибытия первых боевых подразделений наблюдался дым из под кровли. Проведена эвакуация сотрудников. Горит продукция в коробках на стеллажах"

- МЧС России

Что именного вспыхнуло в коробках и по какой причине, выяснять будут после тушения пожара, которым сейчас занимаются 91 огнеборец и 34 единицы техники. Также специалисты ГКУ МО "Мособлпожспас" установят, насколько опасно возгорание в плане превышения предельно допустимой концентрации в воздухе вредных веществ, говорится в сообщении.